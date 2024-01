Haoxiangni Health Food Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Aktie von Haoxiangni Health Food zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,01 CNH lag. Der aktuelle Schlusskurs von 7,67 CNH liegt nur um -4,24 Prozent darunter, was die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 8,32 CNH, was einem Unterschied zum letzten Schlusskurs von -7,81 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Haoxiangni Health Food ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um die Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Haoxiangni Health Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,34 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,54 Prozent für die Aktie. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 13,76 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für die Aktie von Haoxiangni Health Food in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.