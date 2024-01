Hao Wen Holdings Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI der Hao Wen-Aktie beträgt 25, was zu einer Bewertung von "Gut" für 25 Tage führt und insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Ein weiterer weicher Faktor, der bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt werden sollte, ist das Sentiment und Buzz im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Hao Wen-Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Wert von "Neutral" für die Aktie.

Auch die Anleger-Stimmung bei Hao Wen in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Hao Wen-Aktie ein Durchschnitt von 0,22 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,223 HKD (+1,36 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich also ein Bild von "Gut" für den RSI, "Neutral" für Sentiment und Buzz sowie Anleger-Stimmung und "Neutral" für die technische Analyse der Hao Wen-Aktie.