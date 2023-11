Hao Wen Holdings Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Hao Wen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,23 HKD lag. Am letzten Handelstag fiel der Schlusskurs auf 0,219 HKD, was einem Unterschied von -4,78 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,21 HKD zeigt einen letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (+4,29 Prozent), weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Hao Wen-Aktie somit aus charttechnischer Sicht neutral bewertet.

Die Analyse der Stimmung und des Anlegerverhaltens zeigt, dass die Hao Wen-Aktie auf sozialen Plattformen neutral bewertet wird. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen der Nutzer waren überwiegend neutral, weshalb die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für die Hao Wen-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hao Wen-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 28,57 eine Überverkaufssituation an, weshalb das Wertpapier hier als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Gut"-Rating für die Hao Wen-Aktie.