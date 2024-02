Hao Tian Construction Investment Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Bei Hao Tian Construction Investment liegt das aktuelle KGV bei 94, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit einem Durchschnitt von 45 als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Marktteilnehmer haben in den letzten Tagen neutral auf Hao Tian Construction Investment reagiert, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Aktuell bietet die Aktie von Hao Tian Construction Investment eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 6,54 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Hao Tian Construction Investment als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 21,05, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 70 liegt und eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.