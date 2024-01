Hao Tian Construction Investment Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Hao Tian Construction Investment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,68 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 1,19 HKD beträgt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +75 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,2 HKD, was zu einem Abstand von -0,83 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über die Hao Tian Construction Investment in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 31, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 55,22 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher auch nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Hao Tian Construction Investment.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.