Hao Bai Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Hao Bai Cayman wird derzeit aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 64,91, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 66, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für die RSI.

Aus fundamentaler Sicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Überbewertung der Aktie um 140 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauindustrie. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer schlechten fundamentalen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für die Aktie von Hao Bai Cayman ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und Meinungsspalten in sozialen Medien. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 0,23 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,178 HKD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist mit 0,21 HKD eine Differenz von -15,24 Prozent auf, was ebenfalls als schlechtes Signal zu bewerten ist. Insgesamt ergibt sich somit aus technischer Sicht eine schlechte Bewertung für die Aktie von Hao Bai Cayman.