Hao Bai Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Hao Bai Cayman gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In puncto Fundamentalanalyse wird die Aktie von Hao Bai Cayman als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 112,8. Dieser Wert liegt 132 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen", der bei 48,53 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hao Bai Cayman-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,24 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,17 HKD, was einer Abweichung von -29,17 Prozent entspricht. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,21 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -19,05 Prozent darunter. Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Hao Bai Cayman-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen" liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Aktie von Hao Bai Cayman auf allen analysierten Ebenen.