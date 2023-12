Hao Bai Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Hao Bai Cayman in den Sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bauwesen erscheint Hao Bai Cayman aus fundamentaler Sicht überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 112,8 liegt die Aktie 138 Prozent über dem Branchen-KGV von 47,42. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Hao Bai Cayman in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Hao Bai Cayman beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.