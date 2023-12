Hao Bai Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Aktie von Hao Bai Cayman wird in Bezug auf das Bauwesen als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 112,8 deutlich über dem Branchen-KGV von 49,4 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hao Bai Cayman mit 0,207 HKD um 17,2 Prozent unter dem GD200 (0,25 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen, der den Durchschnitt der Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,21 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Titel für die Hao Bai Cayman-Aktie. Der RSI7 beträgt 46,15 und der RSI25 liegt bei 59,44, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Aktie von Hao Bai Cayman.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis sowie im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz für die Aktie von Hao Bai Cayman.