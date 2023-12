Hanzhou Jiebai Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Hangzhou Jiebai-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,26 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,96 CNH lag, was einem Unterschied von -15,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 7,27 CNH liegt, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -4,26 Prozent abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hangzhou Jiebai-Aktie beträgt 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 60,65 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hangzhou Jiebai.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Hangzhou Jiebai-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Hangzhou Jiebai-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,35 Prozent, was 7,74 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die Aktie 1,26 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.