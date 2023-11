Hanzhou Jiebai Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Sentiment und Buzz: Hangzhou Jiebai kann über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hinweist. Insgesamt kann Hangzhou Jiebai in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft werden.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hangzhou Jiebai von 7,85 CNH liegt mit -5,54 Prozent unter dem GD200 (8,31 CNH) und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 7,91 CNH auf, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand -0,76 Prozent beträgt. Zusammenfassend kann der Kurs der Hangzhou Jiebai-Aktie bei Verwendung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Neutral" bewertet werden.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hangzhou Jiebai-Aktie beträgt aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier wird Hangzhou Jiebai weder überkauft noch überverkauft eingestuft (Wert: 37,45). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Hangzhou Jiebai.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist Hangzhou Jiebai mit einer Rendite von 9,63 Prozent eine Rendite auf, die mehr als 0 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,03 Prozent. Auch hier liegt Hangzhou Jiebai mit 4,6 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.