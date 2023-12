Hanzhou Jiebai Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf zu betrachten. Für die Hangzhou Jiebai-Aktie beträgt der RSI-Wert aktuell 36,77, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25-Wert von 42 signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Hangzhou Jiebai war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie die Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien zeigt. Es wurden mehrheitlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusätzlich wurden 6 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Hangzhou Jiebai-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 9,63 Prozent erzielt, was 1,78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Multiline-Einzelhandel") liegt die Aktie mit einer Rendite von 6,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -5,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Überperformance von +6,1 Prozent, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.