Hanzhou Jiebai Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Laufe der Zeit geben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Hangzhou Jiebai zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hangzhou Jiebai weist ebenfalls eine positive Veränderung auf. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Hangzhou Jiebai in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,63 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche um 1,91 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +7,71 Prozent für Hangzhou Jiebai entspricht. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hangzhou Jiebai 2,49 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Hangzhou Jiebai wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Die Anleger zeigen auch aktuell hauptsächlich Interesse an positiven Themen. Daher erhält die Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Hangzhou Jiebai liegt aktuell bei 38,16, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 49 ergibt die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".