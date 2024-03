Hanzhou Jiebai Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Einschätzung einer Aktie wird maßgeblich von der Kommunikation im Internet beeinflusst. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Kriterien für die Bewertung. Bei Hangzhou Jiebai zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Jiebai-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 7,8 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (6,4 CNH) weicht somit um -17,95 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich eine "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hangzhou Jiebai führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist hingegen ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Hangzhou Jiebai ist insgesamt eher neutral, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung.