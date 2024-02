Hanzhou Jiebai Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "DBS Group":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hangzhou Jiebai-Aktie bei 6,16 CNH liegt und damit 23,38 Prozent unter dem GD200 (8,04 CNH) liegt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal im Hinblick auf die charttechnische Bewertung hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,65 CNH. Dies wiederum bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -7,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hangzhou Jiebai-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Hangzhou Jiebai auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines konkret berechneten Signals.

Ein weiterer Aspekt bei der Betrachtung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Dies beinhaltet das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Unsere Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Hangzhou Jiebai bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Hangzhou Jiebai-Aktie mit -22,09 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 6,68 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

