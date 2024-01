Hanzhou Jiebai Aktie: Augen auf!

Die Hangzhou Jiebai-Aktie wird aus charttechnischer Sicht betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,25 CNH weicht um -16,36 Prozent vom aktuellen Kurs (6,9 CNH) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 7,27 CNH liegt mit einer Abweichung von -5,09 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 65,38 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Hangzhou Jiebai-Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 59,56. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hangzhou Jiebai eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Insgesamt erhält die Hangzhou Jiebai-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Zunahme positiver Kommentare in den Social Media und der steigenden Aufmerksamkeit der Anleger.