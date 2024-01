Hanza AB Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu bewerten. Für die Hanza-Aktie liegt der RSI derzeit bei 58,41, was auf "Neutral" hindeutet. Eine Ausweitung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Hanza in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Hanza wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei in den letzten Tagen ein verstärktes Interesse an positiven Themen zu beobachten war. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hanza-Aktie mit einer Entfernung von +2,34 Prozent vom GD200 als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50 weist einen Kurs von 78,85 SEK auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Hanza-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.