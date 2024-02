Hanza AB Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten zwei Wochen wurde Hanza von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien besonders positiv bewertet, so die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage lässt sich die Anleger-Stimmung als "gut" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hanza mit 66,9 SEK mittlerweile um -15,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine "schlechte" Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 -16,17 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ordnet die Hanza-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 88,67, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,55 einen "neutralen" Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtranking "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten führten zu einer "schlechten" Bewertung in diesem Kriterium. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde ebenfalls als abnehmend registriert, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hanza in dieser Stufe daher ein "schlechtes" Gesamtrating.