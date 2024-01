Hanza AB Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt, um die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation zu setzen. Bei der Bewertung von Hanza wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hanza-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 39,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hanza somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hanza mit 85,3 SEK derzeit 9,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +6,28 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Hanza wird die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hanza zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Hanza die Note "Schlecht" zugewiesen.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Hanza. In den vergangenen Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen überwiegend gehäuft, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Hanza bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.