Hanza AB Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Preisschwankungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Hanza-Aktie bei 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 24,48, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher auch eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung für Hanza eine "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnittskurs der Hanza-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 78,93 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 82 SEK, was einem Unterschied von +3,89 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 70,94 SEK, was einen Unterschied von +15,59 Prozent zum letzten Schlusskurs darstellt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Hanza-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung rund um die Hanza-Aktie ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage widerspiegeln. Die Aktivität in den Diskussionen deutet auf eine positive Stimmung hin, ebenso wie die Veränderung der Stimmung zum Positiven. Aus diesem Grund wird der Hanza-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls ein positives Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Hanza-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Insgesamt wird die Aktie von Hanza daher als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hanza-Aktie in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Sentiment und die Anlegermeinungen insgesamt eine angemessene "Gut"-Bewertung erhält.