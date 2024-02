Hanwell Aktie: Was passiert jetzt?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Psc im Fokus der Diskussionen, wobei es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Psc, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Psc-RSI liegt bei 33,33 und der RSI25 beläuft sich auf 52,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Psc beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,06 Prozent und liegt mit 1,59 Prozent über dem Mittelwert (2,47) für diese Aktie, was von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Behälter & Verpackung) wird Psc als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,63 gehandelt, was einen Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 19,43 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.