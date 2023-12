Hanwell Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Aktienkurs von Psc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,52 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einen positiven Wert von 2,4 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -11,92 Prozent, und Psc liegt aktuell 2,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Psc in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Psc beträgt 41,67, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 liegt mit 42,86 im neutralen Bereich, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Psc eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, so dass sich auch hier das Gesamtbild "Neutral" ergibt.