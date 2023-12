Hanwell Aktie: Keine Angst!

Die Anleger-Stimmung bei Psc ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In dieser Zeit wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Daher wird die Stimmung für Psc auch hier als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Behälter & Verpackung"-Branche hat Psc in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,2 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt für Psc einen Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".