Hanwell Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um zu bestimmen, ob es aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Psc-Aktie wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-Basis) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Gleiches gilt auch für den RSI25, welcher bei 42,86 Punkten liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Psc im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,52 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt sie damit 2,3 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -11,82 Prozent, und auch hier liegt Psc aktuell 2,3 Prozent über diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Des Weiteren spielt auch das Sentiment und der Buzz im Internet eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Psc zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für dieses Kriterium.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Psc-Aktie ein Durchschnitt von 0,33 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,32 SGD, was eine geringe Abweichung von -3,03 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nahezu gleiche Schlusskurse, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Somit erhält die Psc-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auch für die einfache Charttechnik.