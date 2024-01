Hanwell Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Aktie von Psc wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses liegt bei 0,33 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,32 SGD liegt, was einer Abweichung von -3,03 Prozent entspricht. Diese Abweichung führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,31 SGD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,32 SGD eine Abweichung von +3,23 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Psc-Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger wird auch berücksichtigt, da Aktienkurse nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden können. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und die Themen der Nutzer waren ebenfalls neutral. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Einschätzung herangezogen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 33,33 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 48, was beide zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In einem Branchenvergleich ergab sich, dass die Aktie von Psc im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,52 Prozent erzielt hat, was 4,46 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Psc-Aktie auf verschiedenen Ebenen der Analyse.