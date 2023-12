Hanwei Electronics Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Hanwei Electronics jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Hanwei Electronics gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanwei Electronics mit 36,98 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hanwei Electronics mittlerweile auf 17,75 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 20,82 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,3 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 17,78 CNH, was die Aktie mit +17,1 Prozent Abstand als "Gut" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hanwei Electronics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", da in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.