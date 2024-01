Hanwei Electronics Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmung der Anleger bei Hanwei Electronics ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Hanwei Electronics im letzten Jahr eine Rendite von 18,08 Prozent verzeichnen, was 3,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 20,04 Prozent, wobei Hanwei Electronics derzeit 1,96 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hanwei Electronics liegt bei 44,63, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 37,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite hat Hanwei Electronics derzeit einen leicht niedrigeren Wert von 0,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.