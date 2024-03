Hanwang Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Hanwang hat derzeit ein KGV von 170, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Hanwang weder über- noch unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz können Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. In den vergangenen vier Wochen gab es bei Hanwang keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie hierfür als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hanwang derzeit bei 23,58 CNH liegt, während der Aktienkurs 21,66 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 20,59 CNH, was einem Abstand von +5,2 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 1,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Hanwang-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs bewertet.