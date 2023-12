Hanwang Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Analyse von Hanwang-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird betrachtet, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt werden. In Bezug auf den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt dieser aktuell 26,23 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 26,99 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +2,9 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält Hanwang eine "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 23,45 CNH, wobei der letzte Schlusskurs um +15,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Hanwang-Aktie auf dieser Basis. Insgesamt erhält Hanwang auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Es wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was Hanwang eine "Gut"-Einschätzung für diesen Faktor einbringt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Hanwang führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hanwang-Aktie hat einen Wert von 33. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (41,51) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Hanwang ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 170,89 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich eine uneinheitliche Bewertung für Hanwang-Aktien, wobei die trendfolgenden Indikatoren zu einem "Gut"-Rating führen, während das Sentiment und der RSI auf eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung hindeuten. Die fundamentale Bewertung bleibt neutral.