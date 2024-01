Hanwang Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Hanwang hat derzeit ein KGV von 170. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentaler Sicht ist Hanwang daher weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral".

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Hanwang hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten zugenommen, was als positiv bewertet wird. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Hanwang-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Hanwang im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,74 Prozent erzielt, was 44,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 17,19 Prozent, und Hanwang liegt aktuell 37,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Hanwang-Aktie aus fundamentaler Sicht neutral bewertet wird, das Sentiment und der Buzz jedoch negativ sind. Der Relative Strength Index zeigt eine überkaufte Aktie, während die Rendite im Vergleich zur Branche als gut bewertet wird.