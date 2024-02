Hanwang Aktie: Was geht denn hier ab?

Hanwang-Aktie mit "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanwang liegt bei 170,89, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Stimmungslage und Diskussionsintensität trüben sich ein

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Hanwang-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Relative Strength Index deutet auf eine negative Bewertung hin

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hanwang beläuft sich auf 72,51, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) liegt mit 75,52 im "Schlecht"-Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund des RSI.

Charttechnische Analyse zeigt Abweichungen und führt zu einer negativen Bewertung

Die charttechnische Analyse der Hanwang-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 24,41 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,98 CNH liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -34,54 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 22,81 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -29,94 Prozent und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hanwang-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Hanwang-Aktie in verschiedenen Bereichen mit einer "Schlecht"-Bewertung abschneidet, was auf negative Entwicklungen und Abweichungen von Branchen- und Durchschnittswerten hindeutet.