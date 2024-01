Hanwang Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das Anleger-Sentiment für Hanwang war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Obwohl es an fünf Tagen positive Themen gab, überwog die negative Kommunikation an sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanwang bei 170,89, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet scheint.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat Hanwang eine Rendite von 60,75 Prozent erzielt, was 46,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,98 Prozent, wobei Hanwang aktuell 40,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 25,62 CNH Hanwang um +7,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 200 bei -0,77 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.