Hanwang Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Hanwang-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 24,41 CNH liegt. Der Aktienkurs schloss bei 15,98 CNH, was einem Abstand von -34,54 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 22,81 CNH steht die Aktie mit einer Differenz von -29,94 Prozent schlecht da. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend besser wurde. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger stark beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hanwang-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Hanwang in der "Informationstechnologie"-Branche eine Rendite von 22,34 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, welche eine mittlere Rendite von -5,91 Prozent aufweist, liegt Hanwang mit 28,25 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Hanwang-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hanwang-Aktie bei 170,89, was ähnlich wie der Branchendurchschnitt ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.