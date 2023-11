Hanwang Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Aktie von Hanwang wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter auch Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hanwang-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanwang liegt bei einem Wert von 170, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Hanwang-Aktie in den vergangenen 12 Monaten um 40,06 Prozent über der mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.