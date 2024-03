Hanwang Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Elektronikhersteller Hanwang hat in letzter Zeit niedrigere Dividenden ausgeschüttet als der Durchschnitt in der Branche für elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,23 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,23 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für weitere Bewertungsfaktoren der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Hanwang eine Rendite von 22,34 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche für "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,37 Prozent, wobei Hanwang mit 33,72 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Hanwang in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Hanwang daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.