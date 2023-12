Hanwang Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Hanwang Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der aktuelle Kurs von 29,63 CNH liegt 27,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie positiv bewertet, da sie sich um 12,36 Prozent über dem GD200 befindet. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich konnte Hanwang in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,38 Prozent erzielen, was eine Outperformance von 39,89 Prozent im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor konnte Hanwang mit einer Überperformance von 45,06 Prozent punkten. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell an, dass die Hanwang Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, der zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt wird die RSI-Kategorie jedoch als "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das für Hanwang aktuell bei 170 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist das KGV jedoch neutral. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Hanwang aus charttechnischer Sicht sowie in Bezug auf die Branchenperformance positiv bewertet wird, während die fundamentale Bewertung neutral ausfällt.