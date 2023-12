Hanwang Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Hanwang-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 26,47 CNH erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 24,49 CNH, was einem Unterschied von -7,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 23,1 CNH um +6,02 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Hanwang insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hanwang-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Hanwang in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +40,56 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanwang liegt bei 170, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht führt, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.