Hanwang Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Diskussionen über Hanwang in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen zu diesem Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung des Unternehmens. Die Redaktion ist der Ansicht, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Hanwang als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hanwang beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 62,78 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 43,52 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie für den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Hanwang beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher ebenfalls als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Hanwang im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,75 Prozent erzielt, was 47,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Elektronische Geräte und Komponenten" übertrifft Hanwang mit einer Rendite von 42,15 Prozent den Durchschnitt um mehr als 40 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.