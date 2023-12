Hanvey Holdings Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Hanvey wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dies ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Hanvey-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Hanvey 0,31 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,275 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage zeigt einen Abstand von +5,77 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird Hanvey basierend auf der technischen Analyse mit "Neutral" bewertet.