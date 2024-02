Hanvey Holdings Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Hanvey zeigt laut einer Analyse von Hanvey eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral gegenüber Hanvey. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen vornehmlich neutrale Reaktionen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Hanvey daher insgesamt als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 5 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Der RSI25 liegt bei 40,85, was zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "gut".

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs von Hanvey einen Wert von 0,33 HKD, während die Aktie selbst bei 0,48 HKD liegt, was einem Abstand zum GD200 von +45,45 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,38 HKD, was zu einem Abstand von +26,32 Prozent führt und damit ebenfalls zu einer Bewertung als "gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "gut" für Hanvey.