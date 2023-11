Hanstone Gold Aktie: Bloß aufpassen!

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hanstone Gold-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Anleger: In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Hanstone Gold. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hanstone Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 0,08 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,025 CAD) liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Hanstone Gold-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) der Hanstone Gold liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 80, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Hanstone Gold-Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.