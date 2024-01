Hansoh Pharmaceutical Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Hansoh Pharmaceutical-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 12,92 HKD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 13,46 HKD, was einem Unterschied von +4,18 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der Schlusskurs von 14,72 HKD liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt (-8,56 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hansoh Pharmaceutical-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Hansoh Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Plattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Hansoh Pharmaceutical wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral" durch die Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Hansoh Pharmaceutical-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hansoh Pharmaceutical-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet wird.