Hansoh Pharmaceutical Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hansoh Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hansoh Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hansoh Pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (59,91) ergibt, dass auch auf dieser Basis weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Hansoh Pharmaceutical auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Hansoh Pharmaceutical-Aktie bei 12,71 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,86 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (12,22 HKD) entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 13,76 HKD, was einer Abweichung von -11,19 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der kurzfristigen Analyse. Insgesamt erhält Hansoh Pharmaceutical auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Hansoh Pharmaceutical eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten bei der Stimmung und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt erhält Hansoh Pharmaceutical daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating, basierend auf der Stimmungsanalyse, dem RSI und der technischen Analyse.