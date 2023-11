Hanseyachts Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Anleger zeigten sich in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt über das Unternehmen Hanseyachts. Die Diskussion in den sozialen Netzwerken war an fünf Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet hat und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" einschätzt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Hanseyachts-Aktie ein "Gut"-Signal. Der aktuelle Kurs von 2,9 EUR liegt 17,41 Prozent über dem GD200 (2,47 EUR), was auf eine positive Kursentwicklung hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,16 EUR und zeigt einen Kursabstand von +34,26 Prozent. Zusammenfassend kann der Aktienkurs als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Hanseyachts liegt derzeit bei 0 Prozent und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt von 3,95 Prozent in der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Hanseyachts-Aktie in Bezug auf Dividenden.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hanseyachts erhält sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.