Hanseyachts Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Hanseyachts nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hanseyachts daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist Hanseyachts ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte", die im Durchschnitt ein KGV von 30 haben, erscheint Hanseyachts aktuell unterbewertet. Aus diesen fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.

Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 0,24 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat Hanseyachts in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,25 Prozent erzielt. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" war die Rendite im letzten Jahr durchschnittlich 10,04 Prozent, wobei Hanseyachts um 7,54 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Hanseyachts in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hanseyachts liegt bei 51,52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 44,26 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Hanseyachts gemäß dieser Analyse in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.