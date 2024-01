Hanseyachts Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Aktie von Hanseyachts im Vergleich zu anderen Unternehmen keine signifikante Aufmerksamkeit auf sich zieht, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hanseyachts-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,43 EUR, und der letzte Schlusskurs (2,46 EUR) weicht um +1,23 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,72 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-9,56 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Hanseyachts zeigt eine Rendite von 2,49 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt anderer Aktien im gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die Rendite mit 1,09 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanseyachts liegt bei 19,19 und ist damit deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 29,97, was zu einer guten Bewertung führt. Die Aktie wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.