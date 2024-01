Hansen Technologies Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse von Hansen zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 5,05 AUD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 4,91 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,77 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,11 AUD, was einen Abstand von -3,91 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Hansen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Hansen liegt aktuell bei 77,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass Hansen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Hansen-Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Hansen zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hansen hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird daher der Aktie von Hansen hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie von Hansen auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher der Befund, dass Hansen hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.