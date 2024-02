Hansard Global Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Hansard Global schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Versicherungsbereich. Mit 10,7 % gegenüber 4,81 % liegt die Differenz bei 5,89 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hansard Global liegt mit 11,2 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 29 Prozent entspricht. Dies macht die Aktie preisgünstiger und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor erzielte die Aktie von Hansard Global im letzten Jahr eine Rendite von 18,85 Prozent, was 24,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite mit 20,83 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Hansard Global in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Hansard Global in verschiedenen Bereichen positiv abschneidet und gute Bewertungen erhält.