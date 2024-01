Hansard Global Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Hansard Global liegt bei 41,54, was ihn als "Neutral" einstuft. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 58,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Rating für Hansard Global als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Versicherung"-Branche hat Hansard Global in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 11,19 Prozent erzielt, wobei die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei 2,8 Prozent lag. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Hansard Global um 16,76 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Hansard Global als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,09 liegt, während das Branchen-KGV bei 15,24 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt von Hansard Global bei 45,31 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 41,6 GBP lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 43,72 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hansard Global auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.