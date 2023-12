Hansard Global Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Battery Future Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Hansard Global-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,39, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Hansard Global-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hansard Global diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Hansard Global beträgt derzeit 9,89 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,97 % in der Versicherungsbranche. Aufgrund dieser Differenz von 4,92 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet wird die Hansard Global-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 10,33, was einem Abstand von 31 % gegenüber dem Branchen-KGV von 15,06 entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Sollten Hansard Global Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Hansard Global jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hansard Global-Analyse.

Hansard Global: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...